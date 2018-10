Watteeuw: "Groene burgemeester behoort tot de mogelijkheden", Coddens (sp.a) bergt burgemeestersambities op HA Nathalie De Bisschop

15 oktober 2018

12u58

Bron: Belga, VTM NIEUWS 1 "Een groene burgemeester is een van de mogelijkheden in Gent, maar uitspraken daarover zijn voorbarig." Dat zeggen Groen-kopstukken Filip Watteeuw en Elke Decruynaere aan VTM NIEUWS.

Eerder op de dag raakte bekend dat Groen het voortouw neemt bij de coalitievorming in de neuzekesstad. "De kiezer heeft gekozen, en heeft beslist dat Groen in Gent een grotere rol moet spelen", zegt Watteeuw. "We zijn de grootste partij in de grootste formatie, en hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen om een goed bestuur op poten te zetten."

Groen zal samen met lijsttrekker Rudy Coddens (sp.a) gesprekken aanknopen met Open Vld van Mathias De Clercq, en ook met de andere partijen, zegt Decruynaere. "We gaan samen kijken hoe we een positief project kunnen opstarten. Een groene burgemeester is een mogelijkheid, en we willen alle mogelijkheden uitputten", zegt Watteeuw nog. Al zijn berichten daarover wel voorbarig, klinkt het.

De kiezer heeft beslist dat Groen een grotere rol moet spelen Filip Watteeuw (Groen)

Volgens de voorlopige resultaten verschuift het machtsevenwicht binnen het kartel naar Groen, en verliest sp.a flink wat gemeenteraadsleden. Die nieuwe verhouding brengt Groen aan zet in de onderhandelingen, wat dus ook betekent dat Groen de burgemeester mag leveren wat sp.a betreft. Rudy Coddens (sp.a) van het progressief kartel sp.a/Groen bergt dan ook zijn burgemeestersambities op. De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven", zegt de sp.a'er. "Correcte politiek begint met in de spiegel te kijken.

Welk Groen-kopstuk de nieuwe kandidaat-burgemeester wordt, is nog niet bekend. Elke Decruynaere stond tweede op de kartellijst en is eigenlijk kandidaat-burgemeester, maar Filip Watteeuw, de vader van het circulatieplan, haalde meer voorkeurstemmen.



Het kartel blijft de grooste in Gent, maar krijgt wel zware klappen. Sp.a-Groen haalt nu zo'n twaalf procent minder dan bij de verkiezingen in 2012 en strandt (voorlopig) op 33,5 procent. Open Vld is de grote winnaar en stijgt met 8,7 procent. Gisteravond claimde lijsttrekker Mathias De Clercq al de burgemeesterssjerp. "De Gentenaar heeft duidelijk gekozen voor een liberale burgemeester", zei hij in zijn toespraak.