Watervoorraden weer onder controle: “Maar dit is niet het moment om te beginnen verspillen” SVM

28 augustus 2020

15u59

Bron: Belga 1 Na de extreme droogte van mei en begin en midden augustus zijn de watervoorraden op dit moment onder controle. "Maar dat mag niet het signaal zijn om water te verspillen", aldus de directeur-generaal van De Watergroep. Hans Goossens deed de uitspraak in de marge van de voorstelling van de jaarresultaten van het drinkwaterbedrijf.

Volgens het KMI was de lente een erg droge en zeer zonnige periode. De maand mei was de droogste maand sinds 1833. En in augustus kreeg België af te rekenen met een hittegolf. Die landelijke hittegolf duurde twaalf dagen, van 5 tot en met 16 augustus.

“Geen reden tot paniek”

Volgens Goossens kreeg ons land nog nooit zo vroeg af te rekenen met de droogte. De grondwaterreserves blijven op die manier historisch laag. “Maar dat is geen reden tot paniek. We moeten wel gewoon spaarzaam blijven omgaan met ons water", aldus Goossens.

De Watergroep maakte in 2019 een bedrijfswinst van 27,1 miljoen euro. Het openbaar nutsbedrijf wil verder inzetten op een duurzame, innovatieve, klimaatrobuuste en slimme drinkwatervoorziening. “We moeten kwaliteitsvol drinkbaar water blijven aanbieden aan onze klanten”, luidt het.

Digitale meters

Vorig jaar ging De Watergroep ook van start met een proefproject rond digitale meters. “Die digitale meters moeten ons in de toekomst een beter inzicht geven in het verbruik van onze klanten, zodat we onze productie beter kunnen sturen”, legt Goossens uit. Meer meten is volgens hem ook een instrument om het lekverlies terug te dringen.

De Watergroep wil op termijn ook ‘zacht water’ leveren aan al zijn klanten. ‘Hard drinkwater’ is volgens Goossens gezond, maar de kalk in het water zorgt voor afzetting op kranen en in huishoudelijke apparaten.