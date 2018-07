Waterpretparken doen goede zaken met deze hitte lva

28 juli 2018

05u29

Bron: Belga

De hittegolf speelt de waterpretparken, zoals Boudewijn Seapark en Océade, in de kaart. De traditionele pretparken doen het deze hete zomer iets minder goed.

Het Boudewijn Seapark opende vorig jaar een nieuwe zone met waterattracties en plukt daar nu de vruchten van. "We zien dat onze gasten in de voormiddag de traditionele attracties bezoeken en na de middag naar het waterpark trekken", zegt Geertrui Quaghebeur van het Brugse park. "Ons bezoekersaantal stijgt al drie jaar op rij en deze julimaand doet het nog eens 20 procent beter dan vorig jaar. We hebben een kleine 10.000 bezoekers extra tegenover juli 2017."

Ook Océade profiteert van de hete temperaturen. Het park in Brussel verwelkomde in de eerste vakantiemaand 15 procent meer bezoekers in vergelijking met een jaar eerder. Die cijfers hebben een bittere bijklank, omdat Océade binnenkort plaats moet ruimen voor de herontwikkeling van de Heizelvlakte. "Veel bezoekers komen nog langs omdat ze weten dat we aan ons laatste seizoen bezig zijn", zegt gedelegeerd bestuurder Thierry Meeùs. "Na 30 september sluit Océade de deuren."

Pretparken

Pretparken als Bobbejaanland hebben dan weer te lijden onder de warmte. "We zien tot nog toe 10 procent minder bezoekers dan vorig jaar", zegt Yves Peeters. "Ik heb wel begrepen dat de temperatuur nu ietwat zou afnemen, waardoor we een betere augustus verwachten."

Plopsaland De Panne en Plopsa Coo lijken minder te lijden te hebben onder de hittegolf. Beide parken deden het 5 procent beter dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bellewaerde ziet een bezoekersaantal in lijn met vorig jaar. "Dat is op zich een goed resultaat, omdat we dit jaar geen nieuwe attracties hebben geopend", is te horen in Ieper. "Door de aanhoudende warmte van de laatste weken doen de waterattracties, zoals de Bengal Rapid River, de River Splash en de Niagara het goed, maar ook de vele schaduwrijke zones in het park bieden de bezoekers verkoeling."

Walibi en Aqualibi draaien status quo. Voor Planckendael, de Zoo van Antwerpen, Plopsaqua en Plopsa Indoor zijn nog geen cijfers beschikbaar.