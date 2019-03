Waterlek zorgt voor metershoge fontein in centrum Brussel ADN DVDE

19 maart 2019

12u35

Bron: Belga 2 Aan de Nieuwe Graanmarkt in het centrum van Brussel is deze ochtend door een waterlek een metershoge fontein ontstaan. Het lek ontstond rond half 11 toen er iets misliep bij werken van de diensten van de stad Brussel, en kon pas meer dan een half uur later afgesloten worden.

Het is een spectaculair beeld dat je vaak enkel in films ziet, maar de voorbijgangers van de Nieuwe Graanmarkt zagen ter hoogte van het huisnummer 9 water metershoog de lucht in spuiten op het voetpad en tegen de gevel van het aanpalende gebouw. Het water overspoelde al snel de goten en liep deels de naastliggende Dansaertstraat op.



De brandweer kwam ter plaatse en kon het lek afsluiten. Een stuk van de Nieuwe Graanmarkt werd afgesloten voor het verkeer, zodat Vivaqua de situatie en het lek verder kan bekijken, laat de Brusselse politie weten. Hoe het lek ontstond is niet duidelijk.