Waterkrachtcentrales aan Albertkanaal in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen AW

23 juli 2018

17u46

Bron: Belga 3 Door de aanhoudende droogte zijn de waterkrachtcentrales aan het Albertkanaal in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd. Er gelden ook beperkingen en speciale maatregelen voor de scheepvaart op een aantal kanalen en rivieren. Dat meldt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.

Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. In Olen en Ham worden deze centrales ingeschakeld als pompen. Er wordt dagelijks water teruggepompt naar de hogere delen van het Albertkanaal. "Zo verhinderen we dat er water verloren gaat tussen de sluizencomplexen", legt Stinissen uit.

Door de snelle peildaling in de kustregio zijn voor de scheepvaart een aantal diepgangbeperkingen van kracht, onder meer op de IJzer, het kanaal Ieper-IJzer, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het kanaal Gent-Oostende. De Vlaamse Waterweg stelt op de IJzer een dalende tendens vast. "Door de beperkte diepgang raden we schippers aan, voldoende traag te varen. Zo vermindert de schade aan de oevers en de kans op romp- en schroefschade", aldus Stinissen.

Sinds woensdag 18 juli is de watervang voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen met vijftig procent verminderd. "Dat betekent dat de waterafvoer richting de grachten, die leiden tot de irrigatie van landbouw- en natuurgebieden, met de helft wordt teruggebracht. Dat gebeurt met behulp van een schuif van een meter breed die zich in de oever van het kanaal bevindt. Die kunnen we manueel omhoog en omlaag draaien om het watervolume richting deze grachten te regelen", aldus Stinissen.