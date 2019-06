Watergroep doet oproep: ‘Gazon sproeien is not done’ FVI

07 juni 2019

16u44

Bron: Belga 22 De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, roept mensen op hun gazon niet te besproeien met kraantjeswater of zelfs regenwater. Je gazon sproeien is in feite "not done", aldus directeur-generaal Hans Goossens.

De extreem droge zomers van 2017 en 2018 hebben nog maar eens aangetoond hoe spaarzaam moet worden omgegaan met water. Gazons water geven is alvast pure verspilling, klinkt het bij De Watergroep. "Je gazon sproeien heeft geen zin. Ok, het ziet wat groener, maar gras is sterk en herstelt zich. Drinkwater daarvoor gebruiken is in feite 'not done'", legt Goossens uit.

Maar ook je regen- of putwater gebruiken om het gazon te besproeien is af te raden. Het is water dat kan worden gebruikt om toiletten door te spoelen of de was te doen, waardoor weer minder drinkwater moet worden gebruikt.

Van het water dat uit de kraan vloeit, wordt maar drie procent gebruikt om te drinken. De rest wordt gebruikt om bijvoorbeeld toiletten te spoelen of in de douche. Elke dag gebruikt de Vlaming zo'n 100 liter water. In vergelijking met de rest van Europa is dat vrij spaarzaam. Maar volgens De Watergroep kan dat nog een stuik zuiniger, ook al was er een daling van het verbruik de voorbije jaren met 1 à 2 procent. "Het waterverbruik kan dalen naar iets minder dan 60 liter per dag", aldus Goossens.

Spaarbekkens

De Watergroep zegt klaar te staan om een mogelijke nieuwe snikhete zomer op te vangen. De spaarbekkens van het waterbedrijf zijn dit jaar beter gevuld dan in 2018. Toen waren er werken aan het grootste bekken, in het Oost-Vlaamse Kluizen, wat er toen voor zorgde dat de bekkens niet volledig vol waren. “De spaarbekkens zijn nu goed gevuld, beter dan vorige zomer”, aldus Goossens.

Het peil van het grondwater staat wel nog niet op het normale niveau, maar daar maakt De Watergroep zich niet meteen zorgen over.

Zowel de zomer van 2017 als de zomer van 2018 waren extreem droog. Toch was er ook een positieve zijde. “De droge zomers hebben ervoor gezorgd dat mensen zich veel meer bewust zijn van het belang van water”, aldus de topman van het drinkwaterbedrijf.

Spaarzaam

Ook het bedrijf zelf moet zich schikken naar de droge zomers. “Hoe raar het ook mag klinken, de gemiddelde neerslag bij ons is de voorbije tien jaar licht toegenomen, maar wel onregelmatiger geworden. De winters worden natter, de zomers droger”, legt Goossens uit. Dat betekent dat het bedrijf zich moet aanpassen. “We zullen meer moeten opvangen in de natte periodes, en de droge periodes overbruggen met meer opslag.”

Daarom werkt de groep - die drinkwater verstrekt aan 3,2 miljoen individuele gebruikers in 177 Vlaamse gemeenten - aan onder meer ondergrondse opslag in De Blankaart in Diksmuide en wordt fors ingezet op hergebruik van water. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij enkele grote industriële klanten, zoals aardappelverwerkende bedrijven.

Ook technologie wordt ingezet om spaarzaam om te gaan met water. Vandaag verliest De Watergroep nog een “groot volume” aan water bij lekken. Via slimme technologie wil het bedrijf dat tegen 2021 met een kwart reduceren.