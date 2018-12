Watergladheid zorgt voor verkeershinder rond Antwerpen TMA

09 december 2018

12u18

Bron: Belga 1 De hevige regen op zondagvoormiddag zorgt voor problemen op de weg rond Antwerpen. Door watergladheid en een ongeval op de E313 ter hoogte van Wommelgem waren twee rijstroken een tijdlang versperd.

De zware regenval zondagvoormiddag in de provincie Antwerpen kan gevaarlijke toestanden opleveren op de weg. Daarom activeert het Vlaams Verkeerscentrum het watergladheidscenario. De maximumsnelheid wordt verlaagd en op enkele plaatsen zijn rijstroken afgesloten.

Op de aansluiting van de Antwerpse ring vanuit Nederland naar de A12 richting Brussel was iets na 11 uur de rechterrijstrook versperd wegens wateroverlast. Op de E313 richting Ranst ter hoogte van Wommelgem zorgden een ongeval én wateroverlast ervoor dat twee rijstroken moesten afgesloten worden. Ook de oprit in Wommelgem was versperd door wateroverlast.

Het ongeval op de E313 kon tegen 11.45 uur afgehandeld worden. De rijbaan ter hoogte van Wommelgem is weer vrijgegeven. Door de verkeersproblemen staat er op de Antwerpse ring een file vanaf Berchem tot Antwerpen-Oost.