Watercaptatieverbod in West-Vlaanderen wordt verlengd tvc

13 augustus 2019

12u08

Bron: Belga 0 Het captatieverbod in de provincie West-Vlaanderen wordt verlengd. Dat besliste het provinciaal droogteoverleg vandaag. Sinds het droogteoverleg van 10 juli waren er beperkende maatregelen van kracht voor het oppompen van water. Die blijven nu dus gelden, zo maakte de provinciegouverneur bekend.

Volgens het droogteoverleg is er nog geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen. Die stonden begin juli al zeer laag. Het zoutgehalte in de IJzer, het Lokanaal en kanaal Plassendale-Nieuwpoort is toegenomen.

Vooral in het Lokanaal zijn de waarden sterk gestegen. Daarom neemt de verzilting sterk toe en moeten de geldende maatregelen van kracht blijven. Dat wil zeggen dat er geen water mag opgepompt worden uit de waterlopen van het IJzerbekken. Er mag enkel nog water gecapteerd worden uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde.

