Water weggetrokken op Antwerpse ring, drukke dag voor brandweer in Wallonië

23 september 2018

15u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 162 Op de Antwerpse ring en het knooppunt Antwerpen-Oost is richting Gent het water weer weggetrokken. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Alle rijstroken zijn weer vrijgegeven en de files lossen stilaan op. De Liefkenshoektunnel is dan ook niet langer tolvrij richting Gent. O ok in Wallonië staan heel wat straten onder water.

Het probleem op de Ring ontstond door de combinatie van aanhoudende regenval en een uitgevallen pomp die water richting de Schelde moet sturen. De riolering kon het water niet meer slikken, waardoor vier rijstroken blank kwamen te staan. Op bepaalde plaatsen stond het water tot meer dan 30 centimeter hoog. Dat leidde tot lange files op de Antwerpse ring zelf en op de E313. Intussen is de pomp hersteld.

#R1 update wateroverlast in Antwerpen-Oost richting 1/Gent: we verwachten dat de hinder nog een tijd zal duren. Daarom is de #Liefkenshoektunnel nu tolvrij richting 2/Gent. pic.twitter.com/lVTzUAuVMV Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Audi geslipt

De hevige regenval verraste ook tal van automobilisten in Zuid-West-Vlaanderen. Op de A19 in Zonnebeke richting Ieper ging een automobiliste iets over 16 uur aan het slippen op het natte wegdek. Ze vloog met haar Audi Q3 tegen de betonnen middenberm en kwam op de rechterrijstrook tot stilstand. Met lichte verwondingen werd ze naar het ziekenhuis overgebracht.

Even verderop, aan de oprit van de A19 richting Kortrijk in Ieper, belandden twee wagens in de vangrail. Op de Ieperse Noorderring gebeurden in de loop van de namiddag ook enkele ongevalletjes.

Eerder op de dag -rond 11u deze middag- ging op de verkeerswisselaar in Kortrijk aan de oprit van de E17 ook al een auto uit de bocht. Daar bleef het bij blikschade. Bij de brandweer van de zone Fluvia rond Kortrijk liepen doorheen de dag zo’n vijftien oproepen voor wateroverlast binnen.

Wallonië

Ook in de regio rond Dinant zorgt het slechte weer voor wat ongemak. De brandweer van de zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) is een vijftigtal keer moeten tussenkomen wegens het slechte weer. Er heeft zich evenwel geen enkel ernstig incident voorgedaan.

Ook in de zone Luik kreeg de plaatselijke brandweer op twee uur tijd een vijftigtal interventies te verwerken wegens overstromingen, maar ook hier gebeurde niets ernstigs.

In de regio Namen klokte de teller af op meer dan 80 interventies. Regen en wind zorgden her en der voor materiële schade.

Ook in de regio Charleroi regende het pijpenstelen. Toch kreeg de brandweer er amper een tiental oproepen te verwerken, voor het grootste deel wegens ondergelopen kelders.