Water staat hoteliers in Vlaamse kunststeden aan de lippen: “80 procent minder gasten, dramatisch”

Nu we uit de lockdown kruipen en onze cafés en restaurants mondjesmaat meer volk lokken, blijft het in de hotels angstvallig stil. Zeker in de Vlaamse kunststeden - in Antwerpen vielen vanmorgen de eerste 13 ontslagen - is de toestand dramatisch. In een gezamenlijke brief, gericht aan Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA), luiden verschillende hotelfederaties uit de kunststeden de alarmbel. “Als de bezetting na de zomer niet naar 50 à 60 procent stijgt, gaan veel hotels failliet.”