Water spuit meters hoog door leidingbreuk in Oostende

TDM DVDE

21 november 2018

17u46

Bron: VTM Nieuws

Straffe beelden uit Oostende: water spuit metershoog de lucht in nadat tijdens graafwerken een middendrukleiding werd geraakt. Dat gebeurde deze namiddag iets na 14 uur in de Nieuwpoortsesteenweg. “De brandweer kwam ter plaatse en sloot de straat even af”, zegt Carlos Smits van de lokale politie Oostende aan VTM NIEUWS. “Na een kwartier was het probleem opgelost.”