Water in benzinepomp: verschillende bestuurders met autopech na tankbeurt aan E40 in Groot-Bijgaarden Bart Kerckhoven

26 december 2018

17u01 0 Verschillende bestuurders die maandagnamiddag tankten aan het tankstation van Texaco langs de E40 in Groot-Bijgaarden stonden even later met autopech langs de kant. De oorzaak: water in één van de brandstoftanks van het station.

Minstens zeven bestuurders stonden net voor kerstavond met autopech aan de kant op de E40 richting Gent nadat ze Euro 95 getankt hadden in Groot-Bijgaarden. “Ik ging na mijn werk tanken bij Texaco om 14 uur in de namiddag”, vertelt een van de ongelukkige bestuurders. “Maar na vierhonderd meter begaf mijn wagen het al. Ik dacht eerst dat ik de verkeerde brandstof getankt had, maar ik was blijkbaar niet de enige volgens de takelaar die me ophaalde.”

Bij EG Group, waartoe de tankstations van Texaco behoren bevestigen ze het probleem. “Er is water in de tank van een van de pompen beland”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Vroman. “Toen we melding kregen van het probleem is de bewuste benzinepomp meteen afgesloten, maar het is dus zeker mogelijk dat er nog mensen zijn van wie de wagen is stilgevallen. Momenteel blijft de pomp afgesloten voor herstellingen. Het is niet duidelijk hoe het water in die tanks terechtkwam, maar net voordien is er wel heel wat regen gevallen. Sabotage is wel uitgesloten.”

De mensen met autopech worden wel vergoed. “Mensen die een reçu voorleggen en een verslag van hun garagist zullen we natuurlijk vergoeden”, aldus Vroman.