Water binnenkort dubbel zo duur voor wie te kwistig is? Vlaanderen onderzoekt “duurder water” tijdens droogte IB HR

28 mei 2020

05u29

Bron: Belga 86 Vlaanderen overweegt de tarieven van de waterfactuur bij te sturen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken. “Het is van cruciaal belang dat de gemiddelde waterprijs voor de gezinnen niet stijgt, maar wie abnormaal veel water verbruikt, zal wel een meerprijs moeten betalen", aldus Demir.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bedoeling is via variabele tarieven mensen aan te moedigen zuiniger met kraanwater om te springen, ­zeker in tijden van droogte zoals nu. Dat staat vandaag in De Tijd.

"Er zijn verschillende ideeën rond flexibele tarieven", zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven. "We kunnen gaan naar water­tarieven die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen. Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag. Zo kan je vermijden dat distributieproblemen ontstaan omdat iedereen op hetzelfde moment zijn zwembad vult."

Het idee is niet zozeer om water over de hele lijn duurder te maken, maar een laag verbruik te belonen en een bovengemiddeld waterverbruik te ontraden via een soort straftarief.

Demir benadrukt dat er momenteel enkel sprake is van een studie en er nog geen concreet voorstel op tafel ligt. “Wie verstandig met water omgaat, moet beloond worden met een lagere factuur. En daarbij houden we niet alleen rekening met het aantal verbruikte liters. Maar ook met het aantal leden per gezin. Wie abnormaal veel water verbruikt, zal wel een meerprijs moeten betalen. De waterprijs stijgt niet. De prijs voor verspilling stijgt. Dat is het uitgangspunt dat nu onderzocht wordt”, klinkt het.

Infiltratiebonus

CD&V pleit voor de invoering van een infiltratiebonus in de strijd tegen de droogte, een idee dat ook al werd geopperd door Vlario, het Vlaams overlegplatform voor riolen en afvalwaterzuivering. Mensen zouden dan een bonus krijgen voor het regenwater dat niet afgevoerd wordt naar het publieke domein, maar dat op het eigen domein infiltreert.

“Een infiltratiebonus kan ons op tamelijk korte termijn al hoopgevende resultaten verschaffen”, zegt parlementslid Tinne Rombouts. “We zijn in de situatie beland waarbij we geen enkele druppel regenwater verloren kunnen laten gaan.”

Regenwaterput

De CD&V-politica wil ook de regels voor regenwaterputten aangepast zien. Nu zijn regenwaterputten van minstens 5.000 liter verplicht bij de bouw van een eengezinswoning. “Eenvoudige aanpassingen aan de regelgeving zouden ervoor kunnen zorgen dat al wie meer opvangt dan het wettelijke minimum van 5.000 liter hiervoor financieel gesteund wordt”, aldus Rombouts. Ze wil daarnaast het maximum van 10.000 liter schrappen uit de regelgeving.