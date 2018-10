Water 17 graden? "Even aan wennen, maar wel plezant" Peter Lanssens

13 oktober 2018

16u40 0 13 oktober al vandaag, maar toch vlotjes 27 graden deze namiddag in provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. Waar de zwemzone dankzij de late nazomer open is, tot tevredenheid van zo’n dertig bezoekers.

Zes meisjes van KSA Ambroos uit Kuurne amuseren zich in het water, dat met 17 graden nochtans al behoorlijk koud is. Ter vergelijking: in juli was het water 26 graden.

"Het is even wennen aan het koude water, maar eens je er in zit, is het best plezant”, lachen Emma Trujillo (13) uit Kuurne, Jana Denoulet (14) uit Harelbeke en Manon Muylle (14), Héline Deroo (15), Juliet Vandenberghe (14) en Fiene Vanhaecht (14) uit Kuurne.

"En het zonnetje doet deugd”, aldus de meisjes. De zwemzone is tot eind oktober open, vanaf een buitentemperatuur van 23 graden, en als er redders beschikbaar zijn. Wie er vandaag nog wil zwemmen of zonnen op de ligweide, het kan nog tot 19 uur.