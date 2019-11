Wat zijn die “onbespreekbare” communautaire plannen van N-VA precies?



JVH

06 november 2019

04u54 0 Volgens PS-voorzitter Paul Magnette maken de communautaire eisen van N-VA een paars-gele samenwerking zo goed als onmogelijk. Maar wat zijn die “onbespreekbare” plannen dan precies? De partij heeft onder meer een ‘voorlopige defederalisering’ op tafel gelegd. Daarbij blijven bevoegdheden in theorie federaal, maar worden ze in de praktijk gesplitst. “Wij zijn niet naïef”, riposteert PS.

Een voorlopige defederalisering werd eerder al toegepast in de jaren 60 en 70. Om de communautaire spanningen rond onderwijs en cultuur te ontmijnen, beslisten opeenvolgende Belgische regeringen toen om voor elke bevoegdheid een Vlaming en een Franstalige aan te duiden, die elk het eigen landsdeel aanstuurde. “De bevoegdheden blijven dan officieel federaal, maar de facto worden ze gesplitst. De techniek is dan ook altijd de voorbode geweest van een latere regionalisering”, zegt grondwetspecialist en ex-N-VA’er Hendrik Vuye. Bij een voorlopige defederalisering zou er per gewest een eigen beleid gevoerd kunnen worden, met eigen geld.

N-VA zou vooral mikken op het arbeidsmarkt- en gezondheidszorgbeleid. Hier zijn beide landsdelen volgens de partij het meest gebaat met een beleid op maat. “We hebben meerdere communautaire opties. Voorlopige defederalisering is er daar één van, maar ook niet meer”, luidt het binnen N-VA. De partij benadrukt dat er nog niet ‘au fond’ is onderhandeld over mogelijke communautaire hervormingen.

