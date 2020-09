Exclusief voor abonnees

Wat zijn de gevolgen voor een relatie? “Ene partner ziet dit als overspel, andere gaat haar man net keihard steunen”

Dietert Bernaers

10 september 2020

22u41

Wat denken de partners van de BV’s in kwestie over de hele zaak? Zet dit hun relatie onder druk? Kan de ongewilde verspreiding van naaktbeelden koppels zelfs doen besluiten om uit elkaar te gaan? “Dat dit de nodige stress met zich meebrengt, is evident”, zegt relatiedeskundige Rika Ponnet. “Maar elke situatie is anders. Voor hetzelfde geld zal de vrouw van zo’n slachtoffer haar man net keihard steunen.”