Wat wordt Het Streekproduct 2019? Dit zijn de finalisten Stem in de HLN-app op jouw favoriet Redactie

18 september 2019

07u00 0 De kogel is door de kerk: sinds vanmorgen 6 uur zijn de finalisten van de wedstrijd Het Streekproduct 2019 officiëel bekend. Bij die finalisten opvallend veel vlees- en vleesbereidingen, maar ook typisch Vlaamse gebakjes, waterkers, alcohol of koffie zijn te vinden tussen de finalisten. Daarnaast verwierven de Vlaamse schapenkaas en de mosterd ook een plaatsje in de lijst. “Een mooie lijst met zoet en zout, groot en klein”.

De voorbije twee weken leerde u in onze krant bijna 150 Vlaamse streekproducten kennen en kon u uw favoriet naar de finale stemmen. Dat de wedstrijd heel wat teweeg bracht in Vlaanderen werd snel duidelijk. Zo was er het verhaal van de beenhouwer uit Boutersem die sinds de wedstrijd meer zwarte pensen verkocht dan ooit. Klanten die over de bijzondere pensen hadden gelezen in de krant, reden kilometers ver om ze te kunnen proeven. In Kontich schaarde de hele gemeente zich achter de Kontichse specfour, tot de burgemeester toe. En overal in Vlaanderen laaide de discussie over onze Vlaamse streekproducten opnieuw op.

Vandaag kennen we de producten die naar de finale gaan. “Een mooie mix van producten die typisch zijn voor Vlaanderen”, zegt Jo Van Caenegem van VLAM trots. In de finale van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.

Limburg

Waterkers uit Haspengouw 486

Limburgse stroop 383

Hasseltse speculaas 354

Antwerpen Stad

Belgische elixir 404

Antwerpse handjes in chocolade 374

Antwerpse koffie 209

Antwerpen Noord

Grijze frut 223

Trappistenkaas uit Westmalle 190

Speciale Belge van Brouwerij De Koninck 162

Antwerpen Zuid

Kontichse specfour 495

Advocaat de gouden haan uit Nijlen 295

Kempens natuurlijk mineraalwater 238

Kempen

Antwerpse zwarte pensen 505

Turnhoutse zure ouwels 404

Geels Hartje 276



De Ring

Cervela uit Midden-Brabant 495

Kaastaart uit de Druivenstreek 367

Brabants grondwitloof 215

Hageland en Leuven

Aarschots gebak 1803

Belgische pickles 674

West-Hagelandse zwarte pensen 580

Pajottenland

Zwarte pensen uit het Halse 1141

Dikke bloedworst uit de Denderstreek 607

Halse krotten 533

Denderstreek

Vlaamse schapenplattekaas 308

Vlaamse grijze boerenkop 243

Aalsterse Vlaaien 238

Regio Waasland & Dendermonde

Lokerse Paardenworsten 614

Belgische peperkoek 522

Dendermondse kop 273

Regio Eeklo-Deinze

Kaantjesworst uit het Meetjesland 364

Gentse mosterd 351

Belgische paardenkoppraline 347

Regio Gent Wetteren

Kalfskoek 262

Gentse mosterd 189

Vlaamse gedroogde hesp 160

Vlaamse Ardennen

Vlaamse ovengebakken hesp 447

Oudenaards bruin bier 361

Speciale Belge van Brouwerij De Ryck 274

Zuid West Vlaanderen

Koffie uit de Leiestreek 797

Lukken 572

Poperingse mazarinetaart 250

Regio West- en Middenkust

Smout en Kaantjes uit de Westhoek 375

Boerenpaté uit de Westhoek 305

Oostendse oesters 292

Oostkust

Torhoutse Mosterd 386

Vlaamse hoeveboter 223

Vlaamse gerookte heilbot 210

