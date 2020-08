Wat wist Jambon over de zaak-Chovanec? Volg vanaf 14u55 de persconferentie in een extra online VTM NIEUWS op HLN LIVE AW

29 augustus 2020

12u16 26 Wat wist Jan Jambon (N-VA) over de tragische dood van de Slovaak Jozef Chovanec? Vandaag zal de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken daarover duidelijkheid scheppen op een speciale persconferentie die zal doorgaan in Brasschaat. Dat meldt zijn woordvoerder. De persconferentie is vanaf 14u55 te volgen tijdens een extra online VTM NIEUWS-uitzending op HLN LIVE.



Jambon is de voorbije dagen onder druk komen te staan na onthullingen in de zaak rond de Slovaak Jozef Chovanec, die in 2018 om het leven kwam na een hardhandig politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Dat is volgens Dirk Van den Bogaert, politiek journalist bij VTM NIEUWS, ook meteen de reden waarom Jambon een persconferentie organiseert voordat hij dinsdag verantwoording aflegt in de Kamer: “Hij wil de druk van de ketel halen want het is vervelend als een minister voortdurend in het defensief moet zitten."



Naar verwachting zal Jambon een gedetailleerd verslag geven van allerlei mails die verstuurd zijn en allerlei berichten. “Waaruit duidelijk zal blijken dat het kabinet van Jan Jambon op de hoogte was, maar hij zal proberen aantonen dat hij zelf niet op de hoogte was”, blikt Van den Bogaert vooruit.



Jambon was destijds federaal minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft tot dusver nog niet persoonlijk gecommuniceerd over de affaire.

Persconferentie Jan Jambon over zaak-Chovanec om 15 uur in Hotel Dennenhof, Bredabaan 940 in Brasschaat. Olivier Van Raemdonck(@ OVanRaemdonck) link

