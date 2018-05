Wat weten we over de dader? Ex-celgenoot getuigt: "Ik zag hem radicaliseren" Man schiet twee agentes en voorbijganger dood in Luik KS HA

29 mei 2018

12u21

Bron: Belga, eigen berichtgeving, RTL Info, La Dernière Heure, RTBF 3593 De man die deze voormiddag twee agentes en een voorbijganger heeft doodgeschoten in het centrum van Luik, was bekend bij het gerecht. Mogelijk wordt hij ook gelinkt aan een moord die afgelopen nacht plaatshad in de provincie Luxemburg. Benjamin Herman (31) kwam gisteren pas vrij uit de gevangenis met een uitgaansvergunning, waar hij vermoedelijk radicaliseerde.

Herman, een dertiger met Belgische nationaliteit uit Rochefort, werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis van Marche-en-Famenne. De man had een uitgaansvergunning gekregen. Dat betekent dat hij enkele uren de gevangenis mocht verlaten in het kader van de voorbereiding van zijn reklassering. De man stond niet bekend voor radicalisme of terreur, wel voor drugsfeiten en kleine criminaliteit zoals diefstal. Hij zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd en tijdens de feiten "Allah Akbar" hebben geroepen. Medegevangenen omschrijven Herman als "marginaal en gewelddadig", meldt RTBF.

Een ex-celgenoot van Herman zegt aan de Franstalige zender hoe hij de dertiger zag radicaliseren. "Hij zei dat hij een echte moslim was. Iedere maandag en donderdag vastte hij en at hij niets." Volgens de man waren niet veel mensen in de gevangenis op de hoogte van de radicalisering. "Hij sprak er niet over." De Waal zegt gechoqueerd te zijn door de schietpartij van vanochtend. "Het was geen slechte jongen." Volgens de man kreeg Herman in het verleden al verlof.

Dader doodgeschoten

Herman doodde vanochtend twee agentes en een voorbijganger in het centrum van Luik. "Hij heeft twee agenten langs achter aangevallen met een steekwapen en hun dienstwapens afgenomen. Daarop opende hij het vuur op de agenten, die overleden zijn", verklaarde de procureur des Konings van Luik tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn twee vrouwelijke hulpagentes, Lucile Garcia, een vijftigjarige vrouw uit de streek van Verviers en Soraya.

Na de schietpartij is de dader te voet verdergegaan en heeft hij de inzittende van een wagen die hij wilde stelen, neergeschoten. De 22-jarige Cyril Vangriecken kwam daarbij om het leven.

De dader trok vervolgens naar het atheneum Léonie de Waha, waar hij een schoonmaakster gijzelde. Toen Herman het gebouw al schietend verliet, werd hij doodgeschoten door speciale eenheden van de politie. In het vuurgevecht met de politie raakten nog vier agenten gewond. Ze liepen schotwonden op aan de benen, maar zouden niet in levensgevaar verkeren.

Omwonenden konden het moment dat de schutter door de politie uitgeschakeld werd, vastleggen op video:

Moord in Luxemburg

Herman wordt mogelijk ook gelinkt aan een moord die afgelopen nacht plaatsvond in On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne, in de provincie Luxemburg. Daar werd een persoon doodgeschoten in een woning. Omstreeks 3 uur werden drie schoten gehoord. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu, melden de kranten van Sudpresse. Het slachtoffer zou een kompaan zijn van Herman met wie hij vannacht een juwelier had overvallen in Rochefort, schrijft RTL Info. Het parket van Luik geeft voorlopig geen informatie over de zaak en kan niet bevestigen of Herman verdacht wordt van de moord.

Zeker is wel dat de dertiger al verscheidene keren in aanraking kwam met het gerecht. Zo pleegde hij in 2008 samen met zijn broer een gewapende overval op een supermarkt in Marche-en-Famenne. Het duo maakte 180 euro buit en vluchtte na de overval weg in een auto met gestolen nummerplaten. Beiden kampten op het moment van de feiten met een heroïneverslaving. Volgens de verdediging pleegden de broers de overval omwille van die verslaving.

Waalse media melden dat de schutter een "instabiel" psychologisch profiel zou hebben gehad, met een "moeilijke jeugd". De man had geen contact meer met zijn familie.

Het federaal parket lijkt uit te gaan van een terreuraanslag en heeft een onderzoek geopend. Het OCAD, het orgaan voor de terreurdreiging, volgt de zaak van nabij op. In de gevangenis van Marche-en-Famenne vindt deze namiddag een huiszoeking plaats. Speurders doorzoeken ook de woning van de moeder van de dader in Rochefort. De Nationale Veiligheidsraad komt om 16.30 uur bijeen naar aanleiding van de schietpartij, bevestigt de woordvoerder van premier Charles Michel. Het dreigingsniveau blijft voorlopig op 2, meldt het crisiscentrum van de federale regering. Over het motief van de dader heerst nog veel onduidelijkheid.