Wat weet jij over je voertuiguitrusting? Dit zijn de oplossingen

De laatste verkeersquiz van Vias en Het Laatste Nieuws focuste gisteren op de voertuiguitrusting. Dit zijn de antwoorden en verklaringen.

1. Welk voorwerp moet, naast de drie afgebeelde voorwerpen, aanwezig zijn in de auto?

A: Reservebril, indien de bestuurder een bril draagt.

B: Een set reservelampen.

C: Fluovest.

D: Alcoholtester.

Een fluovest moet zich aan boord van elke auto bevinden.

2. Welke voertuigen moeten een gevarendriehoek aan boord hebben?

B: Alle motorvoertuigen.

B: Auto’s, bussen en vrachtwagens.

C: Motorvoertuigen met meer dan 3 wielen.

D: Motorvoertuigen met meer dan 2 wielen.

Motorfietsers moeten bijvoorbeeld geen gevarendriehoek bij hebben.

3. Hoeveel bedraagt de minimale profieldiepte van banden?

A: 1,6 mm voor alle motorvoertuigen.

B: 1,6 mm voor bromfietsen en motorfietsen; 2 mm voor auto’s.

C: 1,6 mm voor motorfietsen en auto’s; 1 mm voor bromfietsen.

D: 1,6 mm voor auto’s; 2 mm voor motorfietsen; 1 mm voor bromfietsen

Enkel voor banden van bromfietsen geldt een afwijkende minimale profieldiepte van 1 mm.

4. Wat is een gemiddelde stopafstand voor een auto die 90 km/u rijdt op een droog wegdek?

A: 40 – 50 m

B: 60 – 70 m

C: 80 – 90 m

D: 100 – 110 m

Met een reactietijd van 1 seconde legt de bestuurder aan 90 km/u in die tijd 25 m af. Vervolgens heeft de auto 39 m nodig om te remmen. Dat levert een totale stopafstand van 64 m op, bij een droog wegdek.

5. Welke bewering klopt over voertuigen ingeschreven als oldtimer?

A: Die mogen niet buiten België rijden.

B: Die mogen niet ‘s nachts rijden.

C: Die mogen niet voor het werk gebruikt worden.

D: Die hebben geen gebruiksbeperkingen.

Een voertuig ingeschreven als oldtimer mag niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, bezoldigd vervoer en commerciële of professionele doeleinden.

6. Moet een vierwielige bromfiets een nummerplaat hebben?

A: Nee, bromfietsen hoeven niet ingeschreven te worden en krijgen dus ook geen nummerplaat.

B: Nee, bromfietsen moeten wel ingeschreven worden maar krijgen geen nummerplaat.

C: Ja, enkel achteraan.

D: Ja, vooraan en achteraan.

Een vierwielige bromfiets moet enkel achteraan een nummerplaat hebben.

7. Welke uitspraak over banden voor auto’s is juist?

A: Winterbanden mogen enkel gebruikt worden van 1 oktober tot 30 april.

B: Winterbanden zijn verboden van 1 mei tot 30 september.

C: Spijkerbanden mogen enkel gebruikt worden bij sneeuw of ijzel.

D: Spijkerbanden mogen enkel gebruikt worden van 1 november tot 31 maart.

Spijkerbanden mogen gebruikt worden van 1 november tot 31 maart.

8. Welke document moet, naast het gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs en verzekeringsattest, aanwezig zijn in de auto?

A: Aanrijdingsformulier.

B: Keuringsbewijs (als het voertuig onderhavig is aan keuring).

C: Eigendomsbewijs.

D: Onderhoudsboekje.

Het keuringsbewijs toont aan dat je wagen geen technische gebreken vertoont.

9. Hoe ver mag de lading van een auto achteraan uitsteken?

Verkeersquiz Vias/HLN.

A: De lading mag achteraan niet uitsteken.

B: 0,5 m.

C: 1 m.

D: 1 m; maar 3 m voor lange ondeelbare voorwerpen.

Ondeelbare voorwerpen zoals ladders of buizen mogen 3 meter uitsteken. Ze moeten bovendien met een vierkant gestreept bord gesignaleerd worden.

10. Wanneer mogen de voormistlichten gebruikt worden?

A: Wanneer de zichtbaarheid door weersomstandigheden minder dan 100 m bedraagt.

B: Bij mist, sneeuwval of felle regen.

C: Bij nevel of mist die de zichtbaarheid beperkt tot minder dan 50 m.

D: Altijd zolang ze andere weggebruikers niet kunnen verblinden.

De voormistlichten mogen slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle regen.