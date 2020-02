Wat we weten over eerste Belgische slachtoffer coronavirus: West-Vlaming (50) ligt in quarantaine in Brussel en moest Chinese echtgenote achterlaten AW

04 februari 2020

20u18 2 De eerste Belg die besmet is met het coronavirus is een West-Vlaamse man. Dat werd bevestigd aan HLN.be. Het gaat om een werknemer van het machinebedrijf LVD in Gullegem. Hij zou inmiddels al meer dan vijf jaar werkzaam zijn voor de Chinese vestiging van het bedrijf, gelegen op 120 kilometer van Wuhan.

Het gaat om een vijftiger die afkomstig is van het West-Vlaamse Wevelgem, maar een vijftal jaar geleden verhuisde naar China. Daar werkte hij voor de Chinese vestiging van LVD, met 1.100 werknemers. De fabriek werd verplicht voorlopig te sluiten.

De besmette man werd op eigen vraag gerepatrieerd uit China maar moest zijn vrouw wel achterlaten. Hij ligt in quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en voelt zich, alle omstandigheden in acht genomen, goed volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).