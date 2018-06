Wat te doen bij code geel? 5 tips om moeiteloos water te besparen Arne Adriaenssens

29 juni 2018

12u32 0 In de helft van de Vlaamse steden en gemeenten geldt code geel voor waterverbruik. Vooral in het westen van het land dreigen er tekorten en moet er dus bespaard worden. Je kraan toedraaien tijdens het tandenpoetsen en een keertje minder sproeien zijn de klassieke rantsoeneringsmethoden, maar waar kan je nog je steentje bijdragen?

1. Bel eens een loodgieter

De lekkende kraan: het meest onderschatte probleem in het huishouden. Je kan lacherig doen over een toilet dat lichtjes blijft stromen of een kraan die elke zes seconden een druppel verliest, maar ook dat water maakt op lange termijn een groot verschil. Met tien druppels per minuut verliest een kraan zo’n zes liter per dag. Een sijpelend toilet kan je zelfs driehonderdzestig liter per dag kosten. Met die twee kwaaltjes samen verlies je op jaarbasis meer dan 130 duizend liter. Toch eens de moeite om een loodgieter te bellen?

2. Begin de dag romantisch

Besparen hoeft niet onaangenaam te zijn. Het kan je relatie zelfs ten goeden komen. Als je ’s ochtends samen met je partner onder de douche springt doe je zowel jezelf, je partner als de natuur een plezier. Bij een gemiddelde douche verdwijnt al snel zeventig liter water door het putje. Door je douchemomenten te bundelen, kan je dus tientallen liters besparen.

3. Zet water in de koelkast

Niets zo verfrissend in deze zinderende droogte dan een fris glas water. Zet dus zeker steeds een kan water in je koelkast. Niet alleen redt het je keel op een warme zomerdag, je bespaart er ook water mee. Wie zijn water rechtstreeks van de kraan drinkt, laat steeds de eerste lauwwarme liters verloren gaan. Wie water in de koelkast zet, drinkt daarentegen elke druppel op. Toegegeven, je zal er geen emmers vol mee besparen, maar als code geel van kracht is, helpen alle beetjes.

4. Gebruik je pastawater opnieuw

Er zijn vele manieren om kookwater te recycleren. Water waarin vlees, vis of groenten gesudderd hebben, kan je als bouillon recycleren. Vang het op in een leeg flesje of potje en zet het weg voor je volgende soep of saus. Niet geïnteresseerd om soep te koken in de zomer? Vries het dan in tot de temperaturen weer beginnen dalen en je de soeppot weer vanonder het stof haalt.

Ook het minder lekkere kookwater van bijvoorbeeld pasta of eieren hou je best bij. Koken zal je er waarschijnlijk niet meer mee doen, maar als je het even laat afkoelen, kan je je plantjes er evenzeer van in leven houden.

5. Plant lokaal

Wie op langere termijn wil besparen, doet dat best in de tuin. Bijna zestig procent van al het water dat we verbruiken, sproeien we over onze plantjes en ons gras. De beste manier om daarin te knippen is het planten van lokale gewassen. Die overleven meestal moeiteloos in ons klimaat zonder er extra liters water over te sproeien. Wacht wel tot na de droogte om je tuin te gaan heraanleggen. Tijdens de eerste weken na het planten moet je extra veel sproeien. En dat zou je nobele doel grondig tegenwerken.