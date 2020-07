Wat staat er op de agenda van het Overlegcomité? kg

19 juli 2020

09u04 6 Om 10 uur komen premier Sophie Wilmès, toppolitici en experten samen in Brussel voor het Overlegcomité. Het voornaamste doel is om te beslissen of de geplande Veiligheidsraad op donderdag vervroegd moet worden, maar het Overlegcomité kan desnoods ook zelf al een strengere maatregel invoeren. Deze punten staan alvast op de agenda.



Aanleiding voor het Overlegcomité is het toenemende aantal coronabesmettingen. De cijfers gingen de afgelopen week weer in stijgende lijn, en dat baart experten zorgen. Die evolutie zal wellicht eerst geëvalueerd worden.

Daarnaast zal ook het systeem van contacttracing ter sprake komt, zo vernam VRT NWS. Op dat systeem is al veel kritiek gekomen, onder andere omdat lang niet iedereen met corona gecontacteerd wordt. Net de data van contacttracers zou kunnen helpen om een eventuele tweede golf of een heropflakkering in te tomen.

Het Overlegcomité kan ook strengere maatregelen opleggen, maar het is nog lang niet zeker of het zo ver komt. Zo'n maatregel zou bijvoorbeeld kunnen draaien om een striktere mondmaskerplicht. Het Overlegcomité besliste eerder al dat mondmaskers in de winkels verplicht werden.

