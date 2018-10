Wat riskeer je als je niet gaat stemmen en wat moet je doen als je geen oproepingsbrief ontving? Dietert Bernaers

08 oktober 2018

17u27

Bron: Eigen berichtgeving 4 Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2012, stuurde 7,1% van de kiezers hun kat. Ondanks de opkomstplicht in ons land, werden zij daarvoor niet vervolgd. “Een tikje absurd en dus typisch Belgisch”, zegt de Gentse prof Carl Devos.

De ‘keuzeverzaking’ zoals dat zo mooi heet, steeg bij de vorige lokale verkiezingen gevoelig. Van iets boven de 8% naar 10,7%. Het gaat dan om kiezers die blanco of ongeldig stemmen of niet komen opdagen. De stijging in 2012 was volledig toe te schrijven aan het toegenomen absenteïsme: van een kleine 5% naar 7,1%, blanco en ongeldig bleven gelijk. “Die percentages fluctueren maar sinds 1976 ligt het aantal afwezigen bij de gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld op 7,1%, exact het percentage van de vorige lokale stembusronde”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent).

De kiezer die komende zondag liever een boswandeling maakt of in zijn luie zetel blijft zitten, overtreedt nochtans de wet. “We hebben in ons land geen stemplicht, zoals zo vaak gezegd wordt”, zegt Carl Devos, “maar wel een opkomstplicht. Wie niet opdaagt, is strafbaar en kan vervolgd worden.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN