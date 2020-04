Wat na 4 mei? Expert tekent deze verschillende scenario’s voor de coronacurve uit KVDS

22 april 2020

16u29 0 Fysicaprofessor Nicolas Vandewalle van de Universiteit van Luik heeft op Twitter een reeks mogelijke scenario’s gedeeld voor het verdere verloop van de corona-epidemie in ons land.

Professor Vandewalle gebruikt een zogenaamd ziektecompartimentenmodel, een wiskundig model waarmee je hypotheses kan maken over de uitbreiding van een besmettelijke ziekte. Hij werkt op basis van de cijfers die onze overheid dagelijks bekendmaakt over de patiënten in onze ziekenhuizen en op intensieve zorgen.

Een belangrijke factor daarin is het effectieve reproductiegetal Re. Dat is het aantal mensen in een populatie dat op een bepaald moment besmet kan worden door een individu. Hoe lager dat getal is, hoe beter. Want dan kan de epidemie minder goed om zich heen grijpen. Het aantal gaat omlaag naargelang mensen immuniteit ontwikkelen of niet besmet kunnen raken door het instellen van bijvoorbeeld social distancing of een quarantaine.

Het huidige scenario: quarantaine

De blauwe curve toont het aantal mensen in het ziekenhuis, de rode curve het aantal mensen op intensieve zorg. De rechte rode lijn is de maximale capaciteit op intensieve zorg.



Het eerste scenario van professor Vandewalle gaat ervan uit dat we de quarantaine gewoon aanhouden. “Ervan uitgaand dat Re rond 0,8 ligt (zoals Sciensano aangeeft) en dat dit na 4 mei niet verandert, zal de situatie op de diensten intensieve zorgen langzaam verbeteren. In juni zullen we dan nog net boven de 40 procent van de totale capaciteit zitten.”

Het onrealistische scenario: we laten alles los

Het tweede scenario gaat uit van een extreme – en onrealistische – situatie: we laten alle maatregelen varen en gaan terug naar ons leven van vóór de lockdown. “Re zal dan na 4 mei weer dezelfde waarde aannemen als vóór de quarantaine”, aldus professor Vandewalle. “De diensten intensieve zorgen zullen dan binnen de 12 dagen verzadigd zijn. Dat is geen verrassing, omdat dat de gemiddelde tijd is om de ziekte te ontwikkelen en naar het ziekenhuis te moeten.”

Het eerste realistische scenario: een tussenoplossing (1)

Een derde scenario gaat voor een gulden middenweg en gaat ervan uit dat Re met 50 procent stijgt door het versoepelen van bepaalde maatregelen en het vasthouden van andere. “Dan zullen we in mei en juni een plateau bereiken en zal het aantal weer toenemen in de zomer.”

Het tweede realistische scenario: een tussenoplossing (2)

Een vierde scenario kiest ook voor een middenweg en gaat ervan uit dat Re met 100 procent stijgt (dat we onze contacten met andere woorden verdubbelen). “Dan bereiken we de kritieke toestand in onze ziekenhuizen tegen het einde van juni”, aldus de prof.

Zijn conclusie is dan ook duidelijk. “Als we ervan uitgaan dat Re zal veranderen na 4 mei door de quarantainemaatregelen te versoepelen, dan zullen er later dit jaar nog extra beperkende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat onze diensten intensieve zorgen alsnog verzadigd raken.”

Professor Vandewalle drukt er wel op dat hij met modellen werkt en dat die gevoelig zijn voor heel wat parameters. “Ze geven een trend aan”, zegt hij nog. “En tegelijk de mogelijkheid om verschillende strategieën uit te testen om te zien hoe we best uit onze quarantaine komen.”

1/6 My SEIR model follows the daily data for patients in hospital and ICU. Like ALL other epidemiological models, it is sensitive to many parameters. Nevertheless, it gives trends and the opportunity to test different strategies for leaving the confinement. pic.twitter.com/vKEq8oTGJx Nicolas Vandewalle(@ vdwnico) link

