Wat moet je doen wanneer je een gasgeur ruikt?

20u11

Bron: belga 6 thinkstock

Wanneer je een gasgeur waarneemt, volg je best dit duidelijke stappenplan. Dat meldt d istributienetbeheerder Eandis na de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt.

“Maak geen vuur en doe lampen of elektrische apparaten niet aan of uit", zegt Jean-Pierre Blomme van Eandis. "Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht en open ramen en deuren.” De kleinste vonk kan namelijk een ontploffing veroorzaken.

Na het afsluiten van de hoofdkraan ga je naar buiten. “Naar een plaats waar je het gas niet meer ruikt", gaat Blomme voort. "Bel dan gratis naar ons nummer 0800 65 0 65. Die oproepen krijgen bij ons voorrang, we komen dan zo snel mogelijk ter plaatse.” Het is belangrijk om niet te bellen in de ruimte waar de gasgeur hangt.

Vlaanderen telt met Infrax nog een andere grote netbeheerder. In Brussel is dat Sibelga. Hun gratis nummers zijn 0800 60 888 voor Infrax en 0800 19 400 voor Sibelga.

Het is nog niet officieel bevestigd of de explosie in Antwerpen al dan niet werd veroorzaakt door een gaslek.

