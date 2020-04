Wat moet ik doen als mijn kind symptomen van het coronavirus heeft? Kinderarts legt uit

02 april 2020

Dat ook baby’s en jonge kinderen het slachtoffer worden van het coronavirus, leidt tot veel bezorgdheid bij heel wat ouders, zeker als hun kinderen symptomen vertonen. De artsen en ziekenhuizen krijgen daar veel bezorgde telefoons over. Petra Schelstraete, specialist infectieziekten bij kinderen, benadrukt dat het zeer uitzonderlijk is dat kinderen aan het coronavirus overlijden, maar raadt ouders aan om tóch contact op te nemen met de huisarts als ze er niet helemaal gerust in zijn.