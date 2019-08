Wat moet er volgens u in de ‘Vlaamse canon’ omdat het onze cultuur typeert? kg

13 augustus 2019

14u37 12 Na Nederland leeft ook hier nu het idee om een lijst op te stellen van culturele en historische zaken die de “Vlaamse cultuur typeren”. Die ‘Vlaamse canon’ zou voor nieuwkomers of schoolkinderen verplichte leerstof moeten worden. Het voorstel wordt zowel met lof als kritiek onthaald - maar hoe moet zo’n Vlaamse canon er volgens u uitzien ?

In de startnota stelt Vlaams informateur Bart De Wever voor om een ‘Vlaams canon’ op te stellen: een verzameling van “ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis, die Vlaanderen als Europese natie typeren”. Die lijst zou het identiteitsbesef van jongeren moeten bevorderen én kan als leidraad dienen voor nieuwkomers die kennis maken met de Vlaamse cultuur, klinkt het. Niet iedereen is echter overtuigd van het nut van zo’n canon.



Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat tot de fundamenten van de Vlaamse cultuur gerekend mag worden. Dat je om Rubens niet heen kan, lijkt duidelijk. Maar wat doe je met bier of Eddy Merckx? En mag Toots Thielemans erin als Brusselaar?



In Nederland, waar ze al langer een ‘canon’ hebben, kwamen bovendien ook negatieve gebeurtenissen - zoals de slavernij - erin terecht. Kunnen we naar analogie op de Vlaamse lijst ook de kolonisatie van Congo zetten of is dat puur Belgisch?

Brusselmans of Brel

Het voorstel weekt ook heel wat reacties los op Twitter, onder de hashtag ‘#VlaamseCanon’. Gebruikers doen er de meest uiteenlopende suggesties: van Ons Kookboek tot Eddy Wally. Maar vooral wordt er gediscussieerd over de zin en onzin van een canon.



Als de beste kunstenaars uit onze contreien een plaats krijgen op de lijst, dan bestaat bijvoorbeeld de kans dat de Vlaamse canon herleid wordt tot “linkse propaganda”, zo suggereert humoristische muziekgroep Katastroof. “Ik hoor als voorstellen Hugo Claus, Dimitri Verhulst, Stijn Coninckx (sic), Jan Decleir, Brel, Brusselmans, Bart Peeters, ... Juist allemaal mensen die niet op de N-VA zouden stemmen. Gaat dat geen omgekeerd effect hebben als leerlingen hun oeuvre gaan bestuderen?”, klinkt het verder.

Is zo'n Vlaamse canon die onze bekendste kunstenaars, auteurs, muzikanten, acteurs, etc. promoot eigenlijk geen linkse propaganda? Of zijn er ook rechtse artiesten? Katastroof

Maar wat denkt u? Wel Claus, geen Brel? Guldensporenslag, maar geen mosselen met frieten? Laat ons in een reactie onder dit artikel weten wat volgens u tot de ‘Vlaamse canon’ moet behoren. Op het einde van de dag worden de populairste en interessantste voorstellen op een rijtje gezet.