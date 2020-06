Wat met terugkerende reizigers? “Testen of in quarantaine plaatsen is niet aan de orde” MIM

30 juni 2020

10u19

Bron: De Morgen 7 Wat moet er gebeuren met Belgen die terugkeren uit reisbestemmingen die een heropflakkering kennen? Volgens de FOD Volksgezondheid is testen of quarantaine niet aan de orde: wie symptomen vertoont, neemt gewoon contact op met de huisarts.

Verschillende gebieden in Europa kennen een heropflakkering van het coronavirus. Zo liep in de Portugese hoofdstad Lissabon het aantal besmettingen opnieuw op tot een paar honderd per dag, waarop de regering opnieuw voor een lockdown koos in de zone Groot-Lissabon. Sinds juni bevindt 90 procent van de nieuwe gevallen zich in dat grootstedelijk gebied.

Hoewel reisorganisatie TUI zeker tot 14 juli alle reizen naar Lissabon in Portugal annuleert, rijst de vraag wel: wat met reizigers die nu terugkeren of al teruggekeerd zijn? Begin maart kregen reizigers uit Noord-Italië een vrijgeleide bij hun terugkeer, met alle gevolgen van dien.



Volgens Volksgezondheid is testen of een opgelegde quarantaine niet aan de orde. “Wie symptomen ontwikkelt, meldt zich bij de huisarts”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “Dat is een afspraak binnen de Europese context, in overleg met de virologen.” Bij covid-uitbraken kunnen wel reisrestricties opgelegd worden voor EU-landen. Zo was Portugal sowieso nog niet met de auto bereikbaar en “als je met het vliegtuig gekomen bent en symptomen hebt, zit je naar alle waarschijnlijkheid vast”, zegt Pieter Matthijs (CM) over de situatie bij de luchtvaartmaatschappijen.

Toch lijkt er een gevaarlijk venster open te staan: wie nog symptomen moet ontwikkelen of asymptomatisch is, kan gewoon terugkeren. Eyckmans stelt dat de huidige monitoring volstaat. “We kunnen besmettingen bij ons tot op een zeer lokaal niveau opvolgen.”