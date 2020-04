Wat mag wél en wat mag niet? Politie weet het nog steeds niet RL

04 april 2020

05u16

Bron: Belga 0 Bij het comité P, de waakhond van de politiediensten, zijn sinds het begin van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus al 27 klachten binnengelopen van mensen die vinden dat ze ten onrechte een proces-verbaal kregen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Er is nog steeds onduidelijkheid over wat mag en niet mag. Een duidelijke handleiding voor de politie over de coronamaatregelen - een interventiegids - was voor vrijdag beloofd, maar is opnieuw uitgesteld.

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem klinkt het dat moeilijk is een definitieve interventiegids te maken, zolang er nog zinnen en komma's worden bijgeschreven in het ministerieel besluit. "De realiteit van deze crisis verandert elke dag", luidt het.