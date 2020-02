Wat maakt net deze storm potentieel zo zwaar en gevaarlijk? Onze weerman legt uit HR

08 februari 2020

16u53

Bron: Eigen berichtgeving 4 De waarschuwingen omtrent storm Ciara klinken behoorlijk onheilspellend. Het is nochtans lang niet de eerste storm die over ons land trekt. Wat maakt net deze storm potentieel zo zwaar en gevaarlijk? Onze weerman David Dehenauw legt het uit.

Is deze storm echt uitzonderlijk? “We moeten dit niet overdrijven”, zegt David Dehenauw. “De laatste keer dat we windstoten hadden tot 120 km/u, was vorig jaar in Stabroek.” Bij die storm - die slechts een kleine stormkern had - was er vooral veel schade in het Antwerpse. “Dat we windstoten tot 130 km/u hadden, is al zeker twee jaar geleden. Echt uitzonderlijk is iets voor het KMI pas als het één keer in de 30 jaar voorkomt. Dus we moeten het niet opkloppen.”

Toch verwacht Dehenauw dat er deze keer schade zal zijn. Die zal wellicht verspreid zijn over meerdere provincies. “De storm Ciara heeft een zeer groot windveld, dat bovendien in zijn volledige lengte over ons land trekt. Ik verwacht geen grote verschillen in windsterkte tussen verschillende regio’s. Dat wil echter niet zeggen dat er overal windstoten tot 130 km/u komen, maar toch zal de schade meer verspreid zijn.”

“Schade is niet te voorspellen”

Stormschade is volgens de weerman te verwachten vanaf windstoten van 80 à 90 km/u. “Die zullen er zijn in elke provincie, mogelijk zelfs tot 100 km/u. Maar schade is moeilijk te voorspellen. Die is deels afhankelijk van het weer, maar ook van de toestand waarin gebouwen of bomen verkeren en van voorzorgsmaatregelen.”

