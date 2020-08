Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie? Steven Van Gucht geeft meer uitleg NLA

17 augustus 2020

11u58 12 Mensen die (vermoedelijk) besmet zijn met het nieuwe coronavirus worden gevraagd om in isolatie of in quarantaine te gaan, maar over het verschil tussen de twee termen heerst nog verwarring. Tijdens de persconferentie over het coronavirus gaf viroloog Steven Van Gucht meer uitleg over het verschil tussen en het belang van de twee.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Quarantaine: 14 dagen, bij vermoeden van besmetting

Een quarantaine duurt 14 dagen. U wordt gevraagd om in quarantaine te gaan als u vermoedelijk besmet bent met het virus, bijvoorbeeld wanneer u nauw contact hebt gehad met iemand die besmet is met het virus of wanneer u terugkeert uit een rode zone (een gebied met intense viruscirculatie) of een oranje zone (zeker als u daar deelnam aan een risicoactiviteit, zoals een familiebezoek of het nachtleven).

Bij een vermoedelijke besmetting vertoont u nog geen symptomen van het virus, zoals bijvoorbeeld koorts, hoesten of vermoeidheid, maar het is wel mogelijk dat het virus zich in uw lichaam aan het incuberen is. Die incubatieperiode duurt maximaal veertien dagen. Als u aan het begin van de quarantaine een test laat doen, is het goed mogelijk dat die negatief is, hoewel het virus wel in uw lichaam huist. Het virus heeft zich op dat moment nog niet genoeg vermenigvuldigd om aantoonbaar te zijn in een test. Een eerste negatieve test wil dus niets zeggen. Negen dagen na de blootstelling kan er een tweede test genomen worden. Als die test ook negatief is, mag u de quarantaine vroegtijdig stopzetten. Dan is de kans klein dat het virus nog zal uitbreken.

Zelfs als uw eerste test negatief terugkomt, moet u in quarantaine. Pas na een tweede negatieve test na negen dagen mag u vervroegd uit quarantaine Viroloog Steven Van Gucht

Hoewel u niet ziek bent, is het toch belangrijk om na vermoedelijke blootstelling in quarantaine te gaan. Als u besmet bent, begint u het virus namelijk al enkele dagen voor het uitbreken van de ziekte uit te scheiden. U bent in deze periode al besmettelijk en kunt ongewild vrienden, familie of collega’s besmetten.

Tijdens een quarantaineperiode is het belangrijk dat u zich afzondert: blijf thuis. Vermijd dicht contact met huisgenoten, zeker als het ouderen zijn of mensen met een zwakke gezondheid. Als het mogelijk is, slaapt en eet u apart en gebruikt u een aparte badkamer en toilet. Deel niets met huisgenoten: geen handdoeken, bestek, glazen, enzovoort.

Enkel voor noodzakelijke dingen, zoals boodschappen, geneesmiddelen of een doktersbezoek mag u uw woning verlaten, maar houd dan afstand van anderen, draag een mondmasker en ontsmet uw handen regelmatig.

Blijf waakzaam voor symptomen, blijf bijvoorbeeld regelmatig uw lichaamstemperatuur meten. Als u symptomen krijgt, verwittig dan onmiddellijk uw arts.

Isolatie: minstens 7 dagen, bij ziekte of positieve test

U wordt gevraagd om in isolatie te gaan als u ziek bent of een positief testresultaat heeft teruggekregen. De isolatie begint op de dag dat u symptomen krijgt of een positieve uitslag. Als u ziek bent, scheidt u het virus nog zeven dagen uit. Bij ernstige symptomen, ouderen of mensen met een zwakker immuunsysteem kan dat langer dan zeven dagen duren.

Van zodra u symptomen heeft, moet u zich meteen afzonderen. Ga meteen naar huis, vermijd daarbij het openbaar vervoer, en licht uw huisarts in. Als de test positief is, moet u in isolatie. Wacht echter niet tot de uitslag van de test om u af te zonderen, want u bent het meest besmettelijk vlak voor het uitbreken van de symptomen. Pas als uw testresultaat negatief terugkomt, mag u uit isolatie.

Zonder u meteen af als u symptomen van het virus vertoont Viroloog Steven Van Gucht

De maatregelen bij een isolatie zijn dezelfde als die van een quarantaine, maar u moet een mondmasker dragen in huis omdat u het virus met zekerheid uitscheidt. Slaap in een aparte kamer die u goed verlucht en vraag aan anderen om uw boodschappen te doen.

Als u zelf besmet bent, is de kans groot dat u anderen ook heeft besmet. Breng de personen waarmee u nauw contact heeft gehad op de hoogte. Dat kan via de contacttracers, maar u kunt hen ook zelf op de hoogte brengen. Want: “Elk uur en elke dag tellen in de race tegen het virus.”