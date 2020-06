Wat is die risicomatrix voor evenementen precies? Van Ranst legt uit kv

24 juni 2020

21u01

Bron: VTM Nieuws 6 Vanaf 1 juli is de risicomatrix beschikbaar. Die online tool moet helpen bepalen of een evenement kan doorgaan en helpt om eventuele risico’s in te schatten. Marc Van Ranst gaf in VTM Nieuws tekst en uitleg bij de nieuwe applicatie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Via de website van de risicomatrix moeten organisatoren allerlei vragen invullen. De resultaten daarvan leveren een score op. “Is dat groen, dan is er geen enkel probleem”, aldus Van Ranst. “Is het rood, dan is er een groot probleem.” In geval van oranje kunnen organisatoren zien welke aanpassingen er eventueel dienen te gebeuren om het evenement veiliger te maken en dus de kans op de verspreiding van het coronavirus in te perken.

De risicomatrix is vanaf 1 juli beschikbaar. Vanaf 1 augustus kan je hem ook zelf gebruiken om samenkomsten voor meer dan 50 personen af te toetsen.