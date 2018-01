Wat is dat juist een 'transmigrant'? En hoeveel zijn er in België? Redactie

25 januari 2018

14u41

Bron: De Tijd 0 Het protest tegen een geplande politieactie tegen migranten in het Maximiliaanpark, agenten van de federale politie die op een snelwegparking werden aangevallen door transmigranten en een opiniestuk van Bart De Wever over open grenzen. Het migratiedebat is weer springlevend in ons land, maar wat zijn de cijfers achter de slogans? Zakenkrant De Tijd zet ze op een rijtje:

De term 'transmigranten' komt tegenwoordig vaker aan bod in het migratiedebat. Maar om wie gaat het juist? Hoofdzakelijk om economische migranten die nooit asiel aanvragen en zich zonder geldige verblijfspapieren op Belgisch grondgebied bevinden. Veel van hen willen illegaal de oversteek naar Engeland wagen en daar asiel aanvragen. In het ontruimde tentenkamp in Calais verbleven voornamelijk transmigranten. In België verzamelen in het Maximiliaanpark in Brussel veel transmigranten. De politie meldde vorig jaar 9.347 onderscheppingen van 'transmigranten'.

In totaal dienden in 2017 in ons land 19.688 personen een asielaanvraag in. Met een asielaanvraag vraagt iemand bescherming aan in ons land omdat ze in het thuisland vervolging riskeren of voor hun leven moeten vrezen. Het aantal asielaanvragen lag in 2017 meer dan de helft lager dan in 2015, maar blijft historisch gezien een erg hoog peil.

Ons land erkende vorig jaar 13.883 vluchtelingen. Een vluchteling wordt - los van zijn economische situatie - erkend op basis van het lijfelijke risico dat hij of zij loopt. Het merendeel van de ca. 100.000 immigranten die jaarlijks naar België komen zijn economische migranten, waarvan de overgrote meerderheid op een legale manier immigreert, met akkoord van overheid en werkgever.

Hoeveel illegalen er in België verblijven, is onduidelijk door het gebrek aan betrouwbare statistieken. Ruwe schattingen gaan uit van 100.000 mensen zonder papieren. Illegalen kunnen omwille van verschillende redenen illegaal zijn: het kan gaan om uitgeprocedeerde asielzoekers die ondanks een geweigerde aanvraag niet vertrekken uit België, of om mensen die zich nooit kenbaar maken en in het illegale circuit blijven, of om personen die na het aflopen van een geldig visum niet vertrekken. Illegalen kunnen alleen bij een politiecontrole aangehouden en verplicht gerepatrieerd wroden.