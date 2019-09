Wat gebeurt met ingezameld geld Pia als het niet genoeg is? Redactie

17 september 2019

22u11

Bron: VTM Nieuws

De ouders van Pia mikken op 950.000 sms’en om het medicijn in huis te kunnen halen. En dat lijkt op dit ogenblik aardig te gaan lukken. Maar wat als de teller plots stilvalt en het beoogde bedrag niet volledig wordt ingezameld? “In de statuten van onze vzw, ‘Team Pia’, hebben we opgenomen dat het de bedoeling is om andere ouders in gelijkaardige situaties te ondersteunen, ook financieel”, vertelt mama Ellen. “Er zal dus nooit een deel van het geld naar ons persoonlijk gaan. Ofwel zal het dienen om Pia te helpen, ofwel andere gezinnen”, besluit de moeder.