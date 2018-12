Wat gebeurt er als de regering écht valt over het migratiepact Marrakech? Astrid Roelandt

03 december 2018

17u24 1 Wat als de regering echt valt over migratiepact en Michel zijn ontslag gaat aanbieden bij de koning? Moeten we dan opnieuw gaan stemmen? Wat zijn de opties?

Optie 1: nieuwe verkiezingen

Als de koning het ontslag aanvaardt, valt daarmee het doek over de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Kamer wordt ontbonden, en binnen de 40 dagen moeten er dan nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Tot er een nieuwe regering is, blijven de huidige ministers in lopende zaken. Die periode dient enkel om de stabiliteit te waarborgen, lopende zaken af te handelen en snel dringende beslissingen te nemen, zoals dat het geval was tijdens de bankencrisis. Toen besliste de regering-Leterme I in lopende zaken om Dexia te nationaliseren, om zo het Belgisch spaargeld te beschermen. Wat er wel en niet kan in lopende zaken? Dat is niet wettelijk vastgelegd, maar de bevoegdheid van zo'n regering is principieel beperkt, omdat de Kamer haar niet meer kan controleren.

Optie 2: de koning koopt tijd

De koning kan het ontslag in beraad houden, om de regering de tijd te gunnen om een oplossing te zoeken. Zo worden vervroegde verkiezingen eind januari of begin februari - daar hangt immers ook een prijskaartje aan vast - vermeden. Daar valt iets voor te zeggen, omdat de kiezer pas in oktober is gaan stemmen voor de gemeenteraad en in mei sowieso nog moet gaan stemmen voor het Vlaams en Europees Parlement. “Dit lijkt dan ook de meest waarschijnlijke optie", aldus politicoloog Carl Devos (Ugent).

Optie 3: een nieuwe coalitie wordt gevormd

Als de koning het ontslag van de regering aanvaardt, moet de Kamer zichzelf ontbinden. Maar als Michel er in tussentijd in slaagt om een nieuwe coalitie te smeden, kan het parlement die nieuwe verkiezingen nog tegenhouden en de nieuwe regering het vertrouwen geven. “De premier zou bijvoorbeeld N-VA kunnen vervangen door een andere partij. Alleen is dat zéér onwaarschijnlijk, want welke oppositiepartij zou Michel I willen depanneren na 4,5 jaar oppositie te hebben gevoerd tegen zijn regering?”

Optie 4: een minderheidsregering met gedoogsteun van N-VA

Ook moeilijk, maar minder onmogelijk, is dat N-VA uit de regering stapt maar via gedoogsteun Michel I aan de macht houdt tot 26 mei. “De N-VA zou zich dan tegelijk principieel standvastig en politiek verantwoordelijk kunnen tonen door de regering-Michel te verlaten maar tegelijk gedoogsteun te verlenen voor een aantal projecten, en zo verkiezingen te vermijden”, aldus Devos. “Dan moeten met de andere partijen wel goede afspraken gemaakt worden over die gedoogsteun.”

Optie 5: het ‘parodiescenario’

En dan is er nog wat Devos het ‘parodiescenario’ noemt. “De koning kan het ontslag van de regering in beraad houden tot de top in Marrakesh (10 en 11 december) voorbij is. Aangezien er dan geen Belgische regering is, kan Michel die regering ook niet gaan vertegenwoordigen in Marrakesh.” Nadien kan alles weer gewoon verder gaan. Of zoiets mogelijk is? “In dit zotte land kan dat ja", lacht Devos. “Dat is zoals strategisch gaan plassen tijdens een stemming. Dan kan je nadien ook zeggen dat je niet gestemd hebt. Truken van de foor.”