Wat een feest! Fans Rode Duivels gaan compleet door hun dak wanneer 3-2 valt

02 juli 2018

22u42

Bron: Twitter 677 De gemoederen liepen hoog op tijdens de thrillerwedstrijd tegen Japan. Na 52 minuten stond het maar liefst 0-2 voor Japan, maar onze Rode Duivels vochten met man en macht terug. Vertonghen scoorde een onwaarschijnlijke goal (1-2), gevolgd door Fellaini die voor nog meer vreugde zorgde bij de supporters van de Rode Duivels (2-2). Nog groter werd de voetbalvreugde met het verlossende doelpunt van Chadli (3-2). En dat in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Wat een adrenaline!

De Rode Duivels hebben ons flink laten zweten op deze warme zomeravond. Het werd een dolle tweede helft van de achtste finale tegen Japan. Door een knappe prestatie van onze jongens staat België in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Brazilië.

Op café, bij de buren of zelfs op vakantie... "Waar is da feestje? Hier is da feestje?", wordt op verschillende plekken door jong en oud gescandeerd. De avond kan overduidelijk niet meer stuk bij de supporters, die met veel toeters en bellen uitbundig feestvieren:

De politieheli is weg en de achterstand ook Feest in Westerpark #beljap #beljpn pic.twitter.com/SIw0o93TQu Kamran Ullah(@ KamranUllah) link