Wat doet een mondmasker met onze zuurstof tijdens deze hitte? Dit zeggen expert en simpele praktijktest KT

07 augustus 2020

21u17 3

Ondanks de hitte blijft het mondmasker op veel plaatsen verplicht. Ademen gaat soms lastiger. Toch nemen we evenveel zuurstof op met of zonder mondmasker, maar ons lichaam moet wel harder werken dan anders. "Als je een mondmasker gaat dragen en daarnaast heb je die warmte, dan gaat de hartwerking nog meer moeten doen, dat wil zeggen: de belasting op het hart wordt nog veel groter", vertelt Jan Bourgois, professor Inspanningsfysiologie UGent.

“Het is logisch dat als je een mondmasker draagt, dat ademen moeilijker gaat. De longen worden zwaarder belast, de ademhalingsspieren worden zwaarder belast. Het lichaam wordt eigenlijk zwaarder belast. Dat zal ook een effect hebben op ons hart en bloedvaten”, aldus professor Bourgois.

Onze journalist deed een hartslagtest, en inderdaad, hij zag zijn hartslag stijgen tijdens het dragen van een mondmasker. “Na 500 meter wandelen zonder mondmasker is mijn hartslag 86 slagen per minuut. Wanneer ik even later, nadat ik mijn hartslag tot rust heb laten komen, dezelfde halve kilometer stap met mijn mondmasker aan, stijgt mijn hartslag tot 105 slagen per minuut”, vertelt Jeroen Van Der Auwera van VTM NIEUWS.

Daarom geldt tijdens deze hittegolf nog meer de regel dan anders: doe het rustig aan.