Wat doe je als korps als een van je agenten in dienst om het leven komt? "Er is geen draaiboek. Geen procedure. Laat de ideeën van de mensen zelf komen" Hoe pak je het aan, als een korps een agent in dienst verliest? Sven Spoormakers

30 mei 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een agent die overlijdt tijdens de dienst, laat sporen in het hele korps na. Dirk Claes (52), korpschef van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, weet uit ondervinding hoe je dat moet aanpakken: in 2010 kreeg agent Eddy Strijckers (55) een dodelijke kogel in de rug tijdens een interventie. «Als mijn Luikse collega vragen heeft, mag hij me altijd contacteren.»

«Het is anders en toch vergelijkbaar met wat zich dinsdag heeft afgespeeld: ook bij ons werd een agent laffelijk in de rug aangevallen en daarna schoot een collega de dader dood. Je zit achteraf met zoveel vragen – waaròm, vooral – maar er is niemand meer die je de antwoorden kan geven. Dat knaagt, zelfs acht jaar later», zegt korpschef Dirk Claes van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Agent Eddy Strijckers (55) kreeg in 2010 een dodelijke kogel in de rug, tijdens een interventie in Bilzen toen een man zijn ex en haar nieuwe partner aanviel.

Maar hoe pak je het aan, als een korps plots een collega - of zelfs twee, zoals in Luik - verliest tijdens de dienst? «Ach», zegt Claes, «er zijn geen draaiboeken, geen procedures die je de garantie geven dat iedereen in het korps de emoties een plaats kan helpen geven. Wij hebben twee sessies met het stressteam gehad, en voor de rest hebben we het onder elkaar geregeld.»

