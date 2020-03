Wat doe je als je denkt dat je besmet bent met het coronavirus? AW

01 maart 2020

12u43 18 Nu er een tweede patiënt met het coronavirus is opgedoken in België, bevinden we ons in een volgend stadium volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Wat betekent dat? En wat moet je eigenlijk doen als je denkt dat je ziek bent?

In een poging het nieuwe coronavirus in te dammen - de tweede fase van het bestrijdingsplan - wordt afgeraden om zelf naar de huisarts of het ziekenhuis te stappen. Het is beter om te bellen om contact met anderen te vermijden. Vertel over je reisgeschiedenis en je ziektesymptomen waarop de dokter je gepast advies kan geven. Hetzelfde geldt wanneer je kind, partner en/of (groot)ouders ziek zijn. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block geeft daarbij nog het advies om niet te snel te panikeren: “Na de krokusvakantie zien we jaarlijks meer kinderen met verkoudheden en andere kinderziekten”. Het gaat dan niet noodzakelijk om het coronavirus.



Wie toch zelf naar het ziekenhuis gaat, doet dat liefst niet via het openbaar vervoer om eventuele verspreiding te vermijden. Wanneer iemand besmet blijkt met het coronavirus, wordt die overgebracht naar een ziekenhuis met een ambulancedienst die gespecialiseerd is in het vervoeren van mensen met besmettelijke ziekten.



Om besmetting te voorkomen, is het aangeraden om wat afstand te bewaren. Een afstand van twee meter volstaat om buiten de gevarenzone te blijven. Daarnaast is het, net zoals in het griepseizoen, verstandig wat vaker je handen te wassen met zeep. Verder hoest of nies je best in een papieren zakdoek die je vervolgens weggooit.

Volg alle laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in onze liveblog.

Lees ook: Het mondmaskertje als wapen tegen het coronavirus? Dat is eigenlijk zinloos