Exclusief voor abonnees Wat brengt het leven na corona? “Straks staan we weer massaal in overvolle cafés” Ann Van den Broek Tine Peeters

19 april 2020

18u00

Bron: De Morgen 15 Voorlopig blijven we nog enkele weken in ons kot. Maar hoe zal ons land eruitzien zodra deze periode een lang vervlogen herinnering is? Zal ze haar sporen getrokken hebben in onze samenleving, of wordt dit maar een voetnoot? De Morgen blikt vooruit in vijf bedrijven.

1) Gedrag: hebben we onze laatste hand geschud?

Kent u het? U zit achteloos thuis op de bank, kijkt tv, en plots is het daar. Een kortsluiting in uw hersenen. Omdat die waaghalzen van De mol – nochtans duidelijk niet behorende tot één gezin – wel geblinddoekt rondspringend met een cactus op hun hoofd een ballon weten te doorprikken, maar precies onmogelijk kunnen uitvogelen hoe ver anderhalve meter is. Omdat Sergio Herman de meest waanzinnige dingen doet in Mijn keuken, mijn restaurant. Zoals daar zijn: met zijn naakte vinger zo maar op de bel duwen bij een duo hobbykoks en hen vervolgens een hand geven. Een hand! Alsof hij niet doorheeft dat hij hier zijn leven riskeert. Om nog maar te zwijgen van die aan-elkaars-lijfplakkers van Temptation Island.

Zo snel gaat dat dus. Zet ons in afzondering, leg ons regels op die ons sociale leven helemaal op zijn kop zetten, en binnen enkele dagen ervaren we dat al als ons nieuwe normaal. Is de ontzetting die we voelen bij het zien van bovenstaande taferelen te vergelijken met de afschuw wanneer we anders iemand een stang in de tram hadden zien aflikken? U weet nog net de neiging te onderdrukken om snel richting badkamer te spurten om even plaatsvervangend uw handen te wassen. En intussen vraagt u zich af: is dit het dan? Is dit het nieuwe normaal? Gaan we dit blijven meedragen, ook wanneer de coronamaatregelen al lang een vervlogen herinnering geworden zijn?

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen