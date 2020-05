Wat bij co-ouderschap en mag je meer dan één gezin bezoeken?

Vanaf zondag 10 mei mogen we thuis opnieuw beperkt bezoek ontvangen. Wie u kan uitnodigen en waar u op bezoek mag gaan, is een behoorlijk complexe puzzel, aangezien het steeds dezelfde vier personen moeten zijn. Wat mag vanaf zondag, en wat kan nog niet? We beantwoordden gisteren al een eerste reeks vragen , hieronder vindt u een tweede reeks antwoorden op de meest gestelde vragen.