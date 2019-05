Wat betekende De Wevers traditionele Latijnse spreuk in zijn verkiezingsspeech? TT

27 mei 2019

15u06 1 “Amicus certus in re incerta cernitur.” Met die spreuk op het einde van zijn verkiezingstoespraak knoopte N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren aan bij ondertussen al een hele traditie van Latijnse zegswijzen. Maar wat betekent het deze keer?

De Wever sprak zijn partij gisterenavond in Brussel toe en sprak de Latijnse zin op het einde van zijn toespraak uit, als signaal naar de militanten die hij eerst nog had moeten toegeven dat de partij ook stemmen verloren had. “Wij zijn echte vrienden. N-VA steunt elkaar door dik en dun.”

De uitspraak is opgetekend door de bekende Romeinse redenaar en schrijver Cicero (106-43 v. Chr.) in de Laelius, een filosofisch werkstuk over de vriendschap, en betekent zoveel als “Een echte vriend toont zich in onzekere tijden”. Of zoals wij het zouden zeggen: ‘In nood leert men zijn vrienden kennen.’

Dat De Wever een liefhebber en kenner is van de Romeinse geschiedenis, is geen geheim. De partijvoorzitter haalt er inspiratie voor zijn ideologie, maar ook voor de dagelijkse politiek. En daar horen Latijnse spreuken bij op verkiezingsavond.

Bi de Vlaamse verkiezingen van 2009, toen de N-VA voor het eerst na de breuk met het kartel met CD&V alleen opkwam, klonk het nog ‘Constantia et labore’. De partij was erin geslaagd meer dan 13 procent van de stemmen te halen, en dat ‘met volharding en arbeid’.

Een jaar later, bij de federale verkiezingen, stond de afkorting N-VA op de verkiezingsavond niet enkel voor Nieuw-Vlaamse Alliantia, maar ook voor ‘nil volentibus arduum’, ‘voor zij die willen, is niets onmogelijk’. De Vlaams-nationalisten waren net de grootste partij geworden.

In 2014, na de nog grotere verkiezingsoverwinning na jarenlang oppositie voeren tegen de regering-Di Rupo, beloonde De Wever de militanten met ‘Vicit vim Virtus’, ofwel: ‘Moed heeft het geweld overwonnen.”

