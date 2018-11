Wat bestelt ú in de frituur: curryworst, frika(n)del, of toch maar een ‘lange hamburger’? Sven Ponsaerts

30 november 2018

17u19 0 Is het nu curryworst, frikandel of frikadel? Of misschien ‘lange hamburger’? Niet de samenstelling maar wel de juiste terminologie voor de meest populaire frituursnack is momenteel voer voor (ludieke) discussies.

Sinds onder meer het Eén-programma ‘Over Eten’ er naar aanleiding van de ‘Week van de friet’ een item aan wijdde, heeft zowat iedereen het er over. De kans is dus groot dat ook u de jongste dagen met collega’s, vrienden of misschien zelfs gisteravond nog in de frituur over de ‘juiste’ benaming voor de langwerpige, gefrituurde gehaktsnack stond te discussiëren.

Want wat voor de ene een curryworst is, noemt de ander een ‘lange hamburger’, of frika(n)del. Best verwarrend. Want dat is elders dan weer de benaming voor de kleinere gehaktballetjes in tomatensaus of een ronde, gefrituurde gehaktbal. Maar noemt men dat in bepaalde landsdelen geen boulet? Reden genoeg voor verwarring in de frituur. Hoe zit dat dus?

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN