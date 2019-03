Wat als vrouwen mannen nafluiten? Nieuwe campagne neemt proef op de som Redactie

29 maart 2019

17u54

Bron: VTM Nieuws 0 Mannen die vrouwen naroepen, netjes is het niet, maar iedereen kent het. 9 op de 10 vrouwen in Brussel bijvoorbeeld hebben het ooit meegemaakt.

Om het aan de kaak stellen heeft een nieuwe campagne de rollen omgekeerd. En vrouwen gevraagd om nietsvermoedende mannen na te fluiten.

In Brussel zijn 9 op de 10 vrouwen ooit al slachtoffer geworden van seksuele intimidatie 6 op de 10 zeggen zelfs dat ze daarvan vandaag nog altijd negatieve gevolgen ondervinden. Ze mijden bijvoorbeeld sommige plekken, of gedragen of kleden zich anders.

“Daarom is het hoog tijd dat we campagne voeren om dat tegen te gaan, de openbare ruimte is van iedereen” zegt Brussels staatssecretaris voor gelijke kansen Bianca Debaets.