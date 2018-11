Wat als u niet kwam opdagen als voorzitter of bijzitter op verkiezingsdag? BW

02 november 2018

08u04

Bron: VRT NWS 0 In Vlaanderen zijn honderden voorzitters en bijzitters niet komen opdagen bij de afgelopen lokale verkiezingen. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT NWS bij de verschillende parketten. Maar wat als u uw kat hebt gestuurd?

Tienduizenden Vlamingen werden afgelopen verkiezingen opgeroepen om te zitten in de stem- en telbureaus. Nu blijkt dat honderden voor- en bijzitters hun kat hebben gestuurd, meldt VRT NWS. Meestal gaat het om mensen die hun oproepingsbrief genegeerd hebben.

In tegenstelling tot wat vaak geacht wordt, maken onwettige afwezigen wel degelijk kans op vervolging, al hangt dat sterk af van parket tot parket. Wellicht worden de afwezigen in de meeste plaatsen opgeroepen voor verhoor. Als dat verhoor de persoon in kwestie niet vrijpleit, zal de politie proberen een minnelijke schikking te treffen.



Mocht de afwezige dat weigeren, gaat de zaak naar de rechtbank, waar een geldboete van 400 tot 1.600 euro mogelijk is. Verschillende rechtbanken organiseren themadagen om alle afwezigen te berechten.

Eerder maakte het parket Halle-Vilvoorde bekend afwezigen streng en consequent te zullen bestraffen. Na de lokale verkiezingen van 2012 werden meer dan 1.000 Belgen vervolgd.