Wat als je je op reis plots in een ‘hoog risico-gebied’ bevindt? Hoelang moet je dan in quarantaine en heb je recht op terugbetaling? HLA

07 juli 2020

20u05

Bron: VTM Nieuws 1 Gisteren maakte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke bekend dat reizigers die terugkeren uit een hoogrisicogebied verplicht in quarantaine moeten. Eens de plannen van alle deelstaten in ons land op elkaar afgestemd zijn, zal die quarantaineregeling ook wettelijk vastgelegd worden in een wijziging van decreet, legt Jelle Frencken uit in het VTM Nieuws. Reisorganisatoren merken echter nu al een grote ongerustheid bij klanten, die twijfelen of het nog wel verstandig is om op reis te vertrekken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Regio’s waar de lokale overheid opnieuw verstrengde maatregelen, zoals een lockdown, afgekondigen, worden door de Vlaamse overheid beschouwd als gebieden met een hoog risico. Er is dus geen vaste lijst en de situatie kan dag na dag veranderen, wat voor veel onduidelijkheid zorgt, zowel bij de reizigers zelf als bij de reissector.

Geld terug?

Belgische touroperatoren reizen op dit moment niet naar de ‘hoge risico-gebieden’, al is het wel mogelijk dat uw vakantiebestemming pas zo gekwalificeerd wordt op het moment dat je er al bent. Dan zal de touroperator de klant zo snel mogelijk contacteren, legt Koen Van Den Bosch van de Vlaamse Reisbureaus uit. “De reisagent zal de klant zoveel mogelijk informatie geven, en indien nodig zal die er ook alles aan doen om de klant te repatriëren”. Dat uw vakantie in het water valt, wil nog niet meteen zeggen dat u ook uw geld van de gemiste vakantiedagen zal terugkrijgen, zo blijkt. “Vandaag is het zo dat de eerste drie nachten mogelijk vergoed moeten worden, net als een terugbetaling van eventueel niet genoten diensten”, klinkt het. De sector kijkt hiervoor echter naar de overheid. “We hebben gezien dat lokale overheden in het begin van de crisis hun verantwoordelijkheid hebben genomen en zij de kosten op zich hebben genomen, dus we zullen dit ook nu dossier per dossier bekijken”, klinkt het.

Dan maar annuleren en niet op reis vertrekken? Dan bent u waarschijnlijk uw geld kwijt. “Wanneer uw reis normaal kan doorgaan, en er geen negatief reisadvies is, kan je annuleren, maar dan zal je de kosten die vermeld staan in uw overeenkomst moeten betalen”, legt Van Den Bosch uit. Hij raadt mensen die zich ongerust maken dan ook aan om steeds in overleg te gaan met de reisagent en in onderling overleg een oplossing te zoeken”.

Quarantaine

Wie op reis is vertrokken en ter plaatste in een hoogrisicogebied is terechtgekomen, moet bij thuiskomst verplicht in quarantaine en moet zich laten testen. “Bij een positieve test moet je zeven dagen thuis blijven. Na die zeven dagen gaan we ervan uit dat de patiënt niet meer besmettelijk is en is de quarantaine voorbij”, legt huisarts Luc De Munck uit. “Wie negatief test, moet vijf dagen in quarantaine, en moet zich nadien nog eens laten testen. Is die tweede test ook negatief, dan is alles veilig. Is die tweede test positief, dan moet die patiënt nog eens zeven dagen in quarantaine blijven”, klinkt het. Wie in quarantaine zit, mag het huis enkel verlaten voor strikt noodzakelijke boodschappen en om naar de apotheek of de dokter te gaan, en enkel wanneer niemand anders dat voor hem of haar kan doen.

Lees ook:

Wat u moet weten als u toch naar het buitenland wil(+)

Wie nog graag op vakantie in eigen land wil: er is nog overal plaats, ook in juli(+)