Wat als ik allergisch ben voor handzeep? Mag ik cursussen ophalen? En kan ik met mijn lief nog iets anders doen dan wandelen? Volksgezondheid krijgt de meest uiteenlopende vragen Joeri Vlemings

05 april 2020

10u58 4 Voor heel wat burgers is het helemaal niet zo duidelijk wat nu wél mag en wat níet. Volksgezondheid krijgt daar op Twitter veel vragen over: van wat met een allergie voor handzeep tot de opties voor geliefden die niet samenwonen. We pikken er enkele uit.

“Mijn vriendin heeft nog een aantal cursussen bij haar ouders staan. Mag zij die eenmalig gaan ophalen? Cursussen zijn essentieel voor haar opleiding, ze staan klaar en er is geen contact met derden.”

Indien de cursussen essentieel zijn voor de studies van jouw vriendin, mag zij deze eenmalig gaan ophalen. Houd tijdens de verplaatsing en ter plekke rekening met de maatregels van social distancing (minstens 1,5 meter afstand).

Kunnen ze mij in de winkel de toegang weigeren als ik de ontsmettende handzeep die ze ter beschikking stellen niet gebruik? Ik ben voor dit soort zepen allergisch.

We begrijpen dat dit een lastige situatie is voor jou. Je dient de richtlijnen van het supermarktpersoneel te volgen, maar kan eventueel zelf een allergievrije zeep meebrengen om aan te brengen als alternatief.

Mag ik (zoals elk weekend) weer bij mijn lief (21) op bezoek gaan? We zijn 3,5 jaar samen maar wonen beiden nog bij de ouders thuis. We zien verder niemand anders. Indien dit mag, kan je hiervoor toch nog tegengehouden worden?

Wanneer jullie beiden nog thuis wonen, is het niet de bedoeling dat jullie bij elkaar op bezoek gaan. Jullie gezinnen worden dan met elkaar gemixt en de kans op besmetting vergroot zo. Indien jullie bij elkaar in de buurt wonen, mogen jullie wel samen een wandeling maken.

Ik ben tijdens de huidige maatregelen van job veranderd en ik zou mijn vorige werklaptop van Antwerpen (thuis) naar Leuven moeten brengen (vorige werkplek). Is dat een essentiële verplaatsing? En mag een gezinslid me hiervoor een lift geven?

Indien dit noodzakelijk is voor het werk, mag dit. Iemand waarmee je samenwoont, mag je een lift geven. Indien je niet met deze persoon samenwoont, moet je ook in de auto zeker 1,5 meter afstand kunnen houden. Als dat onmogelijk is, moet je een andere oplossing zoeken.

Ze is positief getest op corona en toch - ondanks weliswaar lichte symptomen - mag/moet ze blijven gaan werken in het Woonzorgcentrum? Is dit verantwoord?

Gezondheidsmedewerkers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts, ≥ 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Ik wil een potje bloemen cadeau doen aan mijn gebuur. Kan dit?

Als je dit kan doen mits inachtneming van de sociale afstandsregels is dat geen enkel probleem.

Stel een (enkel of dubbelrichting)fietspad is smaller dan 1,5-2 meter en je kan elkaar dus niet zonder overtreding kruisen, mag je dan - zoals een onberijdbaar fietspad met sneeuw - (een langer eind) de rijbaan voor auto’s op?

De volksgezondheid en wegcode moeten uiteraard in balans blijven. Gevaarlijke situaties creëren is zeker niet de bedoeling.

Mogen wij nu echt niet gaan vissen?

Recreatief vissen is voorlopig niet toegelaten. We begrijpen dat dit een moeilijke situatie is, zeker met het goede weer. Met deze maatregelen hopen we echter de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.