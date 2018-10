Washington tevreden dat België F-35 kiest IB

26 oktober 2018

02u36

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten tonen zich vandaag tevreden dat België voor de F-35 kiest, het gevechtsvliegtuig van Amerikaanse makelij, als opvolger van de verouderende F-16.

De Belgische regering heeft daarvoor 3,8 miljard euro veil.

"België is nu klaar om de F-35 in te zetten aan de zijde van de meest nauwe bondgenoten en jarenlange partners", zegt woordvoerster Heather Nauer van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.