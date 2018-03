Was het nu 20, 25 of 30 jaar? Advocaten willen lagere maximumstraf voor moordenaar HR

28 maart 2018

17u29

Bron: Belga 0 De advocaten van Daniel K. vragen aan de rechters van de Tongerse correctionele rechtbank om hun cliënt maximaal twintig jaar te geven voor de moord op zijn 45-jarige vrouw Inge Jonkers. Het openbaar ministerie had net ervoor een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar gevraagd.

Omdat er onduidelijkheid over de maximale strafmaat ontstond nadat het Grondwettelijke Hof in december oordeelde dat de afschaffing van het hof van assisen ongrondwettelijk was, zei de procureur-generaal bij de inleiding van deze zaak in januari dat hij Daniel K. een "korting van tien jaar gaf" omdat hij toen maar twintig jaar kon vragen in plaats van de dertig jaar voor assisen. Ondertussen werd die maximumstraf wel opgetrokken tot dertig jaar. Woensdagmiddag vroeg de procureur-generaal een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar.

"Het is voor ons moeilijk om uit te leggen dat je op enkele maanden tijd tien jaar meer riskeert te krijgen", begon meester Borremans zijn pleidooi, waarin hij een beeld schetste van zijn cliënt en zijn relatie met Inge Jonkers. "Zijn ouders hebben hem een goede opvoeding gegeven maar hebben hem niet kunnen redden van zijn gokverslaving."

Gokverslaving

Ook zijn relatie met Inge Jonkers leek voor de buitenwereld perfect maar in werkelijkheid bleef ze enkel voor haar winkels bij Daniel K. "De boekhouding voor de winkels spreken voor zich. Hij is zijn werk kwijt. De schulden stapelen zich op. Hij ziet nog één kans om alles goed te maken. Hij wil van 15.000 euro 45.000 euro maken door alles in te zetten in een gokhal. Dat mislukt. De armoede dreigt."

Hij zou nog een uitweg gezocht hebben, maar zag uiteindelijk maar één uitweg, zelf uit het leven stappen. "Hij had een totaal ingestort zelfbeeld. Hij zat enorm diep toen. Dan gebeurt wat we niet verwacht hadden. Hij komt zeer gewelddadig uit de hoek en vermoordt Inge."

De advocaten betwisten ook de voorbedachtheid niet van hun cliënt. Maar vragen wel om rekening te houden met een aantal verzachtende omstandigheden.

Na de pleidooien van de advocaten van K. kregen de familieleden van Inge Jonkers en Daniel K. zelf nog het laatste woord.

Angst en frustraties

"De afgelopen tweeënhalf jaar was een periode met veel angst en frustraties maar ook met paniek toen hij onder elektronisch toezicht werd vrijgelaten", zei de zus van Inge. "We willen niet veel vragen. De gevraagde schadevergoeding staat in schril contrast met het verlies van Inge. De kinderen moeten verder leven zonder hun mama. Wij willen dat hij gestraft wordt en dat er een signaal gegeven wordt dat moorden niet kan."

"Ik ben schuldig. Dat heb ik bij de eerste ondervraging toegegeven", zei Daniel K. tot slot. "Ik heb nooit de intentie gehad om de schuld bij iemand anders te leggen. Ik ben zeven jaar gelukkig geweest met Inge. Ik heb iemand van het leven beroofd en had dat recht niet. Ik heb spijt en wil mijn spijt naar de kinderen toe betuigen."

Vonnis op 25 april.